Polícia prende suspeitos de roubo de carga no aeroporto Salgado Filho

2019-04-26 08:37:27

Uma operação da Polícia Civil foi deflagrada nesta sexta-feira (26) para desarticular uma quadrilha especializada em roubo de cargas de celulares. Em fevereiro deste ano, o grupo roubou uma carga de cerca de 3 mil celulares no aeroporto Salgado Filho , avaliada em R$ 2 milhões.

A ação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária em Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Alvorada, Guaíba, Viamão e Campo Bom. Pelo menos três pessoas foram presas, sendo uma em flagrante por receptação. Os alvos da ação incluem os que renderam seguranças e até o dono da transportadora.

Grupo rendeu motorista e seguranças para acessar portão do terminal de cargas

Em fevereiro, um grupo de seis a 10 criminosos em pelo menos três veículos entrou pelo portão 6 do terminal de cargas do aeroporto Salgado Filho, localizado na Avenida Severo Dullius, e renderam os seguranças. Antes disso, os criminosos renderam o dono do depósito em sua casa em Alvorada, na Região Metropolitana da Capital, e o fizeram entrar em contato com o motorista do veículo que tinha acesso ao terminal.

Segundo o delegado Arthur Raldi, responsável pela Delegacia de Roubo de Cargas, o acesso ao local foi possível porque a van e o motorista eram cadastrados para entrar no portão. Após o roubo, o motorista foi liberado sem ferimentos. Os criminosos fugiram e a van foi encontrada incendiada em Alvorada.