Trensurb circula com atrasos após tentativa de furto de cabos em estação

2019-04-25 08:35:00

A operação dos trens da Trensurb foi paralisada na manhã desta quinta-feira (25) por conta de problema em uma máquina de chave na Estação Esteio, na região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a empresa, a causa foi a tentativa de furto de cabos na estação. O serviço foi normalizado por volta das 9h.

Por conta dos reparos de manutenção, os trens circulavam com atrasos em ambos os sentidos desde as 7h. O intervalo maior entre as viagens deixou as estações lotadas.

O aeromóvel não foi afetado e está operando normalmente.