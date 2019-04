Sobe para 109 o número de pessoas com dengue em Porto Alegre

11

681063

2019-04-24 18:10:00

Já chega a 109 o número de pessoas com dengue em Porto Alegre, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (24) pela Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Do total, 101 casos são autóctones – quando a doença é obtida no próprio local –, dos quais 93 são moradores do bairro Santa Rosa de Lima. Oito são moradores do bairro Jardim Floresta e o restante é composto por casos importados de viagens.

Nesta quinta-feira (25), a SMS realizará operações para aplicação de inseticida nos turnos da manhã e tarde no bairro Santa Rosa de Lima, com intuito de restringir o aumento da população de mosquitos adultos na região.

“A dengue é transmitida pela picada de fêmeas do Aedes aegypti, e as ações pretendem diminuir a população dos adultos para diminuir o risco de continuidade do ciclo de transmissão”, explica o médico veterinário Luiz Felippe Kunz Júnior.