Conselheiro tutelar é suspeito de exploração sexual em Porto Alegre

11

681023

2019-04-24 18:29:36

O Ministério Público e a Polícia Civil cumpriram, na manhã desta quarta-feira (24), mandados de busca e apreensão no Conselho Tutelar da Microrregião 3, na zona leste da Capital. A operação teve como alvo um conselheiro tutelar suspeito de exploração sexual e de aliciamento e cooptação de adolescentes para a prostituição. O homem, que não teve o nome divulgado, foi denunciado por mães de adolescentes e pessoas anônimas.

Foram apreendidos pela perícia no local e na residência do suspeito computadores, notebook, pen-drives e um celular do conselheiro. Durante as buscas, conforme nota do Ministério Público gaúcho, ficou comprovado que o conselheiro acessava constantemente, usando o computador do Conselho Tutelar, sites internacionais de pedofilia e de agenciamento de programas sexuais. O conselheiro também é suspeito de intermediar ''programas'' sexuais para as jovens e realizar os pagamentos nas dependências do Conselho.

Ainda segundo nota do MP, em depoimento, uma adolescente contou que presenciou quando o conselheiro foi procurado por jovens que entraram no Conselho Tutelar em busca de pagamento. As adolescentes usavam o termo “perfumes” para falar sobre os programas sexuais. “Vim falar com o conselheiro ‘Suspeito’ para buscar o dinheiro dos perfumes”, costumavam dizer as adolescentes, que sempre queriam ser atendidas apenas por ele e eram levadas para uma sala onde aconteciam conversas a portas fechadas.

Conforme o promotor da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, Júlio Almeida, será necessário aguardar o resultado da perícia nos equipamentos apreendidos para confirmar ou descartar o compartilhamento e armazenamento de imagens.

“Não houve a prisão em flagrante porque foi constatado que ele tem como estratégia apagar as fotos e os arquivos, porém os peritos têm a condição de recuperar essas imagens e conversas. Deve ser averiguada também a possibilidade de existência de improbidade administrativa, tendo em vista a violação do dever e da conduta ética", explicou o promotor em nota.

As buscas nas dependências do Conselho do Tutelar foram autorizadas pela juíza Tatiana Gischkow Golbert, da 6ª Vara Criminal, especializada em crimes do gênero, e a operação desta quarta-feira foi coordenada pelo promotor da 11ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, Júlio Almeida, e pela delegada do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, Sabrina Dóris Teixeira.