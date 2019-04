Coca-Cola oferece dia de serviços para comunidade do bairro Sarandi, em Porto Alegre

11

680985

2019-04-24 17:49:49

A Coca-Cola FEMSA Brasil realiza, neste sábado (27), mais uma edição da Praça da Cidadania em Porto Alegre. O evento oferece serviços gratuitos de saúde, beleza, nutrição e informações sobre reciclagem à comunidade, além de promover atividades físicas e de entretenimento para todas as idades. As atividades acontecem na Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro Sarandi, a partir das 9h.

Entre os serviços estão testes de glicemia, aferição de pressão, medição de massa corporal, orientações sobre saúde bucal, serviços de estética e beleza, além de uma oficina de reciclagem e reaproveitamento de resíduos como ação sustentável e forma alternativa de geração de renda.

Totalmente gratuito, o atendimento a população é realizado por voluntários, reunindo uma diversidade de profissionais e entidades do setor público e privado.

O entretenimento fica por conta de apresentações artísticas, aulas de judô e coreografias de diversos ritmos ocupam o palco da Praça da Cidadania. Para as crianças, a companhia informa que serão instalados brinquedos infláveis e uma equipe vai realizar atividades de recreação e pintura de rosto.

O evento, que está em sua 2ª edição na Capital gaúcha - a primeira aconteceu no bairro Restinga, na zona sul da Capital, no ano passado -, faz parte de iniciativas que a empresa promovo nas cidades onde está presente. Em atuação em 48% do território nacional e com mais de 20 mil funcionários, a Coca-Cola atende a mais em 88 milhões de consumidores distribuídos nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em parte do estado de Goiás.