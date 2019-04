Plataforma de adoção on-line ajuda a encontrar lares para animais abandonados

"Adote uma vida para alegrar a sua". Essa é a frase que norteia a iniciativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) do Rio Grande do Sul, que lançou oficialmente nessa terça-feira (23) uma plataforma para adoção de animais no site da entidade . Cães, gatos, aves e até cavalos farão parte do catálogo, que tem como objetivo direcionar os bichinhos para um lar com donos responsáveis.