2019-02-22 12:57:00

Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 37 milhões no sorteio de sábado

A Mega-Sena vai sortear neste sábado (23), um prêmio estimado no valor de R$ 37 milhões. O sorteio do concurso será realizado no Caminhão da Sorte, estacionado na Av. Frederico Ozanam, 6000, em Jundiaí (SP).

Segundo a Caixa, aplicado na poupança, o prêmio pode render mais de R$ 137 mil por mês. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) deste sábado, em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online

O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.