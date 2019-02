Taxistas protestam contra exigências para atuar em Porto Alegre

11

671425

2019-02-21 11:39:00

Taxistas de Porto Alegre protestam na manhã desta quinta-feira (21) contra exigências para atuar em Porto Alegre e que geram mais custos ao serviço. A queixa principal é que o setor acaba tendo mais gastos, o que gera mais dificuldades para competir com os aplicativos de transporte.

Carreata de motoristas seguiu por diversas ruas de regiões próximas ao Centro da Capital. A concentração começou na Rótulo do Papa, ao lado do antigo estádio do Grêmio. Depois os veículos foram para o Centro, passando pela prefeitura, foco dos protestos, e concluíram a carreata na região do Parque Mauricio Sirotsky Sobrinho.

A manifestação gerou lentidão no trânsito nas ruas e avenidas por onde passou.