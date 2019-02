'Superlua' aparecerá no céu nesta terça-feira

11

670954

2019-02-19 14:09:47

Nesta terça-feira (19) a Lua estará mais cheia e mais próxima da Terra e ocorrerá um fenômeno conhecido como "superlua". O satélite natural poderá ser visto em São Paulo às 19h02.

De acordo com Roberto Dias da Costa, professor do Departamento de Astronomia da USP, a hora exata do nascimento da Lua varia de cidade para cidade pois depende da latitude e longitude do lugar. Segundo Costa, o por do Sol será às 18h44 e não coincide com o nascer da Lua. A Lua chegou a sua distância mais próxima da terra às 6h07 desta terça-feira, 19, e tecnicamente este momento chama-se "perigeu da Lua". A fase cheia do satélite começa às 12h53 de hoje.

Segundo a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), quando uma Lua está cheia e no perigeu, ela aparece 7% maior, por sua proximidade da Terra, e 15% mais brilhante - porque reflete mais luz do Sol para a Terra - do que uma Lua cheia normal.

A "superlua" desta terça-feira, é a segunda de 2019. Em janeiro ocorreu a "lua de sangue", por causa do tom avermelhado que a lua adquiriu. No entanto, o fenômeno incluiu simultaneamente um eclipse lunar total em todas as Américas do Norte e do Sul.

De acordo com a Nasa, a lua ficará extremamente grande quando subir e se puser. Essa "ilusão da Lua" acontece quando o satélite está perto do horizonte e há objetos dentro de nossa linha de visão, como árvores ou edifícios. Como esses objetos relativamente próximos estão na frente da lua, nosso cérebro é levado a pensar que a lua está muito mais próxima dos objetos que estão em nossa linha de visão, segundo a Nasa.

A Nasa dá uma dica: quando a lua se levantar, segure uma moeda no comprimento do braço para que a moeda cubra a lua. Repita isso ao longo da noite e você verá que o tamanho da Lua não muda.

A terceira e última superlua do ano acontecerá no dia 19 de março.