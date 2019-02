Exército vai retomar duplicação da BR-116

11

2019-02-19

Militares do 1º Batalhão Ferroviário de Lages executarão as obras em dois lotes /COMANDO MILITAR SUL/DIVULGAÇÃO/JC

Isabella Sander

Entre segunda e terça-feira da semana que vem, recomeçarão as obras de duplicação da BR-116. Em acordo junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), ficou estabelecido que os militares do 1º Batalhão Ferroviário de Lages concluirão os lotes 1 e 2 da duplicação , um trecho de 50,8 quilômetros que vai de Guaíba a Tapes. O Exército assumiu a tarefa após o consórcio Constran S.A., do grupo UTC, licitado para a obra, entrar em recuperação judicial e não apresentar as garantias necessárias para a continuidade.

O cronograma de execução tem previsão de término em até três anos, mas, ao longo desse período, alguns trechos serão entregues gradualmente. Pelo menos 20 quilômetros da rodovia (do km 315 ao km 337), compreendidos entre Barra do Ribeiro e Sertão Santana, serão finalizados até o final de 2019. Será feita a pavimentação, a terraplanagem e a drenagem da estrada, além de algumas obras de arte previstas no projeto, como viadutos e pontes.

As obras estão paralisadas no trecho desde agosto de 2016, o lote 1, e janeiro de 2017, o lote 2. No primeiro trecho, entre Guaíba e Barra do Ribeiro, foram executados 62,2% dos serviços. Já no segundo, de Barra do Ribeiro a Tapes, foram 70,5% dos trabalhos previstos. Atualmente, cinco dos dez lotes estão com execução em andamento, de acordo com o Dnit. A duplicação do trecho Sul da BR-116, que corresponde a 211,22 quilômetros, começou em 2012, com estimativa de término inicial para 2015. A falta de verbas federais, no entanto, paralisou as obras em diversos momentos. O valor total da execução é de R$ 1,6 bilhão.

Segundo o comandante do batalhão responsável pela execução, tenente-coronel Cleber Machado Arruda, hoje já há cerca de 50 militares e 22 equipamentos e viaturas no canteiro de obras. "Vamos iniciar com uma pista-escola, com testes de laboratório, massa asfáltica etc. Aí, quando a massa asfáltica tiver passado por todos os testes, liberaremos para pavimentação", relata.

O trabalho começará pela pavimentação e, em paralelo, serão feitas também terraplanagem e drenagem. Quando todas as execuções estiverem ocorrendo simultaneamente, a equipe deve chegar a 250 militares no local. Parte da força-tarefa envolverá apoio do 2º Batalhão Ferroviário de Araguari, de Minas Gerais, que contribuirá com 30 militares e alguns equipamentos, como uma usina de asfalto. Duas usinas de asfalto móveis serão usadas nos trechos.

Até janeiro, quando foi anunciada a parceria, o governo federal havia repassado para o Exército R$ 10 milhões para a obra. Neste mês, mais R$ 10 milhões foram liberados. A estimativa é que R$ 50 milhões sejam empregados no trecho feito pelos militares ao longo de 2019. O valor total previsto para a duplicação dos 50,8 quilômetros entre Guaíba e Tapes é de R$ 207 milhões.

O Exército possui, em todo o Brasil, 11 batalhões especializados em engenharia de construção. O de Lages é o único localizado na Região Sul, e o de Araguari é o único da Região Sudeste. Além deles, há outros quatro na Região Norte, mais quatro na Região Nordeste e um último no Centro-Oeste, em Cuiabá, Mato Grosso. Essas corporações atuam em obras de cooperação junto a outros órgãos, sendo o principal parceiro o Dnit.