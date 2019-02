Novo bloqueio da freeway para obras da ponte do Guaíba será nesta sexta-feira

11

670946

2019-02-19 13:55:00

Após adiar o bloqueio da freeway (BR-290) no último fim de semana para as obras da segunda Ponte do Guaíba, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Sul (Dnit-RS) comunicou que a ação vai ocorrer entre os dias 22 e 24 deste mês nos quilômetros 94 e 95, no acesso a Porto Alegre.

A interrupção servirá para a colocação das vigas Gerber da nova ponte. O bloqueio iniciará nesta sexta (22), a partir das 17h e deve durar até este domingo (24), com encerramento às 14h. Segundo o Dnit, novos bloqueios serão feitos, mas sem data definida, para completar a estrutura. As obras da ponte chegaram a 80% da construção.

Na sexta, haverá transporte de vigas e montagem dos equipamentos. Em torno das 17h, está previsto o fechamento de uma faixa da Freeway no sentido Litoral-Porto Alegre. O fechamento total da rodovia em ambos os sentidos está previsto para ocorrer a partir da 0h de sábado (23).

Há desvios para diversas procedências e destinos. Quem chega à Capital pela Zona Sul e Oeste do Estado, pela BR-290, e quer pegar o Litoral Norte ou Vale do Sinos, deve acessar as avenidas Sertório e Farrapos, passando pelo aeroporto, até a BR-116 ou entrada da freeway. Para seguir em direção à Rodovia do Parque (BR-448), ou à Arena, o desvio será pela avenida AJ Renner.

Imagem: DNIT/Divulgação/JC

Veículos que estiverem vindo da avenida Castello Branco, em direção ao norte do Estado ou à freeway (Litoral), devem acessar a avenida Voluntários da Pátria para retornar à BR-290 no acesso após o bloqueio.

Imagem: DNIT/Divulgação/JC

Quem estiver se deslocando pela rodovia do Parque para a zona Sul do Estado ou Centro da Capital deverá usar a rua Padre Leopoldo Brentano, depois a avenida AJ Renner até a Farrapos. Para acessar a BR-290, será necessário seguir pela avenida Sertório em direção à ponte do Guaíba.

Imagem: DNIT/Divulgação/JC

Quem vem de Canoas pela BR-116 deverá acessar a Capital pela avenida dos Estados (próximo ao aeroporto). Já quem chega pela avenida Guilherme Schell, paralela à rodovia, terá de seguir pela rua Ernesto Neugebauer, pois a rua João Moreira Maciel estará fechada, com permissão apenas para acesso local.

> Confira a obra e demais desvios indicados