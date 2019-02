Suspeita de incêndio criminoso no hospital Fêmina é investigada pela Polícia

11

670706

2019-02-18 10:42:00

Imagens das câmeras de segurança do hospital Fêmina, que teve um dos seus andares incendiados nesse sábado (16), foram encaminhadas para a análise da Polícia Civil (PC) após boletim de ocorrência feita pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC) na 10° Delegacia de Polícia por suspeita de atentado criminoso.

Imagens que foram captadas pelo sistema de câmeras do hospital, mostram um homem não identificado em atitude suspeita em uma das salas que foram atingidas pelo fogo. Nas imagens foi observado o suspeito mexendo nos equipamentos de filmagem.

De acordo com a Polícia Civil, a possibilidade está sendo estudada e não há informações definitivas sobre as causas do incêndio.

No momento do incêndio, 33 pacientes se encontravam no sexto andar da instituição, entre eles recém-nascidos, transferidos para outros hospitais. Nenhuma pessoa ficou ferida.

De acordo com o Grupo Hospital Conceição (GHC), o atendimento no hospital Fêmina ocorre normalmente nesta segunda-feira (18), embora o sexto andar permaneça interditado para limpeza e higienização, com previsão de abertura em 48 horas. Ainda segundo o GHC, o hospital possui 94 pacientes internados e atendimentos de consultas marcadas no ambulatório estão ocorrendo.

A perícia foi finalizada na tarde desse domingo (17). Dirigentes do hospital iniciaram por volta das 9h desta manhã uma reunião para discutir o caso.