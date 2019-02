Bloqueio na freeway é cancelado por conta de chuva no fim de semana

11

670485

2019-02-15 12:27:00

O bloqueio da freeway (BR-290) para a colocação de uma das vigas da nova ponte do Guaíba, trecho entre os quilômetros 94 e 95, no acesso à Porto Alegre, que ocorreria nesta sexta-feira (15), foi adiado em virtude das chuvas previstas para o fim de semana. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), não há previsão de nova data para a retomada das operações na região.

Nesse sábado (9) e domingo (10) de fevereiro houve a primeira interdição na BR-290 . O trânsito foi desviado no local para ruas e avenidas próximas.

De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), as condições meteorológicas serão favoráveis a ocorrência de chuvas, com intensidade moderadas a fortes, em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, as temperaturas devem se aproximar dos 28 graus durante todo o fim de semana, e estes sábado (16) e domingo (17) estarão propícios para a ocorrência de chuvas, informa o Instituto.