Total de resíduos retirados do Dilúvio em dragagens chega a quase 20 mil toneladas

2019-02-13 18:48:01

O terceiro serviço de dragagem realizado no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, retirou mais de 3,5 mil toneladas de resíduos desde a segunda quinzena de janeiro, em trecho próximo ao Museu da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) nesta quarta-feira (13). Junto às 16,1 mil toneladas de materiais já retiradas nas dragagens anteriores - realizadas em trechos entre o Parque Esportivo e a passarela da Pucrs e nas proximidades da Avenida Ipiranga com a Avenida Silva Só -, o total chega a mais de 20 mil toneladas.

A Smsurb informou que o material encontrado no local é formado basicamente por areia e não apresenta risco de contaminação à área. Entretanto, a pasta alerta para a quantidade de lixo descartado no local: foram mais de 400 pneus retirados desde o início das operações no Dilúvio, em maio de 2018 - mais de cem apenas nesse terceiro trecho. Os resíduos dragados são enviados para aterros com Licença de Operação para recebimento desse tipo de material.

O atual contrato de dragagem, licitado por meio do pregão eletrônico 081/2017, foi iniciado em outubro de 2017 e renovado por mais 12 meses, com valor investido de mais de R$ 3 milhões.

As próximas atividades de dragagem na cidade devem contemplar o Arroio Dilúvio (trecho próximo ao Palácio da Polícia), Arroio Sanga da Morte, no bairro Cristal e Arroio Sarandi (Avenida Assis Brasil em direção à Casa de Bombas nº 10).