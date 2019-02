11

Dois feridos em incêndio no CT do Flamengo apresentam melhora, confirma boletim

Incêndio ocorrido no CT do Ninho do Urubu, na última sexta-feira, matou dez jogadores THIAGO RIBEIRO/AFP/AGIF/JC

Os dois feridos no incêndio do CT do Flamengo que ainda estão internados apresentaram nova evolução em seus quadros de saúde nesta quarta-feira. Jhonata Ventura, cujo estado é o mais grave, permanece internado no CTI do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal Pedro II, mas nesta quarta "mostrou melhora importante das lesões em vias áreas", segundo boletim médico. Já Francisco Dyogo recebeu alta do CTI de um hospital privado e foi para um quarto.

As informações foram divulgadas pelo Flamengo na tarde desta quarta-feira. "(Francisco Dyogo) está no quarto, evoluindo bem e com boa resposta ao tratamento. O menino segue com antibiótico, mas já não precisa mais de oxigênio", diz a nota.

A situação de Jhonata Ventura, que teve 35% do corpo queimado, é mais grave, mas segundo os médicos ele vem apresentando melhoras a cada dia. "O atleta permanece sem sedação, acordado, atendendo aos comandos simples ao exame clínico. Além disso, segue evoluindo desmame do respirador. Realizou nova broncoscopia nesta quarta-feira (13) que mostrou melhora importante das lesões em vias áreas. Permanece estável hemodinamicamente. Curativos desta quarta fechados com coberturas biológicas", informou o boletim médico.

O incêndio ocorrido no CT do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, na última sexta-feira, matou dez jogadores, de 14 a 16 anos, das categorias de base do Flamengo.