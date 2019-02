Bar na Cidade Baixa onde ocorreu incêndio não tinha alvará dos Bombeiros

11

670040

2019-02-13 14:57:51

Bombeiros tiveram de arrombar a porta do Sobrado 366 para combater o fogo na cozinha do bar MARCELO G. RIBEIRO/JC

O bar onde ocorreu um incêndio na manhã desta quarta-feira (13) no bairro Cidade em Porto Alegre não tinha alvará do Corpo de Bombeiros. Segundo a equipe da corporação que fez o socorro, os donos do estabelecimento informaram que tinham encaminhado o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI), mas a vistoria e emissão da licença não haviam sido feitos.

Vizinhos do Sobrado 366, que fica na rua José do Patrocínio, 366, bem na esquina com a rua Sarmento Leite chamaram os bombeiros por volta das 10h, depois de perceberem fumaça saindo pelo telhado do imóvel. O fogo, cujas causas serão investigadas pela perícia da Polícia Civil que já coletou elementos no local, começou na cozinha do bar, um tipo de pub especializado em cervejas artesanais, e que só abre após as 18h30min. Por isso, o local estava fechado.

Foi necessário arrombar a porta do Sobrado para entrar e fazer o combate ao fogo. O primeiro tenente do Corpo de Bombeiros na Capital Jerri Adriano Ramos incêndio esclareceu que o fogo danificou mais a cozinha, onde ficava a coifa sobre o fogão. Ramos diz que o incêndio pode ter sido causado por vazamento de gás ou algum problema na rede elétrica, com uso de uma fritadeira. Os donos foram ao local e garantiram que desligaram todos os equipamentos à meia-noite dessa terça-feira (12).

Algumas pessoas acharam que tivesse ocorrido uma explosão, mas, segundo o tenente, o barulho teve relação com a queda da coifa, devido aos danos no teto de gesso. Não havia botijão de gás dentro do imóvel. Dois botijões de 45 quilo de gás estavam na área externa, e uma tubulação levava o combustível para a cozinha.

"Notificamos os proprietários, pois eles ingressaram com PPCI para análise e não tinham ainda alvará e nem notificação sobre algum procedimento a ser adotado. Eles vão ter 30 dias para se regularizar e voltar a funcionar", informou o bombeiro.