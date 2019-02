Trânsito volta a fluir no acesso à freeway após lentidão em função de bloqueio

11

2019-02-09 15:57:00

Bloqueio está ocorrendo em função do içamento de vigas de construção da nova ponte do Guaíba MARCO QUINTANA/JC

A manhã deste sábado (9), começou com lentidão na chegada em Porto Alegre, em virtude do bloqueio na freeway . O movimento começou novamente a fluir na estrada a partir das 13h.

Desde a 0h deste sábado (9), o trânsito da freeway está totalmente interditado entre os km 94 e 95, da região do aeroporto Salgado Filho ao entroncamento com as BRs 290 e 116. A operação está sendo realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Sul (Dnit/RS) para que ocorra o içamento de vigas de construção da nova ponte do Guaíba.

Quem estiver voltando do Litoral pela freeway precisa acessar a BR-116 na altura do aeroporto Salgado Filho ou entrar pela Avenida Assis Brasil para chegar ao centro de Porto Alegre. Também está bloqueada a alça de acesso da BR-116 para a freeway.

A liberação do bloqueio está prevista para domingo (10), as 14h. A mesma restrição será feita novamente no próximo final de semana.