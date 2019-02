Orla Moacyr Scliar terá programação especial em fevereiro

11

2019-02-08 21:21:34

A Orla Moacyr Scliar terá programação especial com atrações gratuitas nos próximos três domingos (10, 17 e 24 de fevereiro), em Porto Alegre. Espaço contará com atividades como aulas de ginástica e zumba, oficinas sobre sustentabilidade e pocket shows em uma tenda com espaço para descanso. As atividades fazem parte do projeto de verão Orla de Boa, realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), viabilizada através de parceria com a empresa Uber. A programação Orla de Boa começou no domingo passado (3), com atividades e pocket show com Serginho Moah.

A Smams informa que as atividades também possuem viés ambiental. Com o volume de resíduos recolhido semanalmente na orla - cerca de três toneladas -, a Uber confeccionou viseiras que serão distribuídas gratuitamente aos frequentadores da orla que participarem das atividades.

Programação:

Dias: 10, 17 e 24 de fevereiro

9h às 10h: aula de ginástica funcional

10h às 11h: aula de zumba

10h às 11h: oficina de reciclagem

16h às 21h: DJ

17h às 18h: oficina de reciclagem

18h às 21h: pocket show com Nalanda

*Em caso de chuva, o evento será transferido. Agenda sujeita a confirmação.