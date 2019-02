11

669413

2019-02-08 17:26:00

IML do Rio identifica oito das dez vítimas do incêndio no CT do Flamengo

Ao todo foram dez vítimas do incêndio no alojamento das categorias de base do clube CARL DE SOUZA/AFP/JC

O Instituto Médico Legal (IML) do Rio já identificou, até o fim da tarde desta sexta-feira (8), oito das dez vítimas do incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo, ocorrido na última madrugada. Os legistas começaram o trabalho de reconhecimento das vítimas a partir do meio-dia, horário da chegada do primeiro corpo, e aguardam a vinda dos familiares para fazer a liberação para os respectivos enterros.

O trabalho de reconhecimento se embasou principalmente em análise de documentos e digitais, além de arcada dentária e, se necessário, exame de DNA. O local se mobilizou para receber os corpos e fez um sistema de mutirão para dar conta do trabalho. O primeiro veículo que transportou as vítimas chegou por volta das 12h20, o segundo desembarcou ao IML às 14h e o terceiro e último passou pelo local por volta das 14h45.

Embora a movimentação da imprensa seja grande no local, ainda não há familiares das vítimas no IML. O Flamengo reuniu os parentes no Ninho do Urubu, local do incêndio desta sexta-feira, e deve organizar um transporte para que pessoas próximas aos garotos auxiliem na identificação e façam a liberação dos corpos para os respectivos enterros.

Confira o nome das vítimas identificadas: