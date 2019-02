Prefeitura pede liberação de recursos para construção de estação de tratamento de água

11

2019-02-08 18:05:35

Os secretários municipais de Planejamento e Gestão, Juliana Castro, de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Luciano Marcantônio, e o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Darcy Nunes dos Santos, reuniram-se nessa quinta-feira (7), em Brasília, com o chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Saneamento, Geraldo Melo Correa, do Ministério do Desenvolvimento Regional, para agilizar o financiamento que permitirá a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Ponta do Arado, que abastecerá o Extremo Sul e região Leste de Porto Alegre. A análise do projeto deve ter seguimento nas próximas semanas. Na reunião, também foi apresentado um diagnóstico do abastecimento da capital do Rio Grande do Sul.

O financiamento para a construção da ETA Ponta do Arado foi aprovado em outubro de 2018 pela Caixa Econômica Federal e prevê investimentos na ordem de R$ 232 milhões. O aporte faz parte do Programa Avançar Cidades – Saneamento. O município aguarda habilitação para tomar o empréstimo e aval da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Economia.

As obras terão duração prevista de três anos e vão permitir dobrar a capacidade de abastecimento – passando dos atuais mil litros por segundo para 2 mil litros por segundo. Com isso, 250 mil pessoas – com potencial para mais de 320 mil - serão contempladas. Durante a construção da ETA, cerca de 2,5 mil empregos devem ser gerados, segundo a Prefeitura.