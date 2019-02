Freeway será bloqueada para obras da nova ponte do Guaíba

11

Bloqueio será total no sábado, com liberação prevista para domingo após obras na nova ponte do Guaíba MARCELO G. RIBEIRO/JC

Motoristas que pretendem deixar ou chegar a Porto Alegre a partir do fim da tarde desta sexta-feira (8) devem ficar atentos. A partir das 17h, o trânsito será interditado devido às obras da segunda ponte do Guaíba entre os quilômetros 94 e 95 da BR-290 (freeway), no sentido Litoral ou Região Metropolitana para a Capital. O fechamento total da rodovia em ambos os sentidos começa à meia-noite.

O bloqueio será total neste sábado (9), com liberação prevista para domingo (10), às 14h. A EPTC está indicando fluxos alternativos para quem tiver que chegar ou sair da Capital. Nos dias 15 a 17 deste mês, no outro fim de semana, o bloqueio se repetirá no mesmo esquema.

De acordo com a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Sul (Dnit-RS), a interdição é necessária para o lançamento das vigas Gerber que serão posicionadas sobre a via para a construção da nova ponte. Durante o período, o Dnit-RS recomenda que os desvios no local sejam feitos através de opções de acesso na área urbana, que podem ser conferidos através do site do órgão.

Motoristas devem evitar transitar pelas avenidas Castello Branco e Farrapos, região a ser mais afetada pelas obras. "O usuário que chega à Capital vindo do Litoral Norte deve priorizar o acesso pela avenida Assis Brasil”, diz o gerente de Fiscalização de Trânsito da EPTC, Paulo Ramires.

Desvios estão sendo indicados para diversas procedências e destinos. Quem chega à Capital pela Zona Sul e Oeste do Estado, pela BR-290, e quer pegar o Litoral Norte ou Vale dos Sinos, a orientação é acessar as avenidas Sertório e Farrapos, passando pelo aeroporto, até a BR-116 ou entrada da Freeway. Para seguir em direção à Rodovia do Parque (BR-448), ou à Arena, o desvio será pela avenida AJ Renner.

Veículos que estiverem vindo da avenida Castello Branco, em direção ao norte do Estado ou à Freeway, devem acessar a avenida Voluntários da Pátria para retornar à BR-290 no acesso após o bloqueio.

Quem estiver se deslocando pela rodovia do Parque para a zona Sul do Estado ou Centro da Capital deverá usar a rua Padre Leopoldo Brentano, depois a avenida AJ Renner até a Farrapos. Para acessar a BR-290 será necessário seguir pela avenida Sertório em direção à ponte do Guaíba.

Quem vem de Canoas pela BR-116 deverá acessar a Capital pela avenida dos Estados. Já quem chega pela avenida Guilherme Schell, paralela à rodovia, terá que seguir pela rua Ernesto Neugebauer, pois a rua João Moreira Maciel estará fechada, com permissão apenas para acesso local.

