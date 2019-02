Aneel vai fiscalizar mais de 300 barragens de hidrelétricas

11

2019-02-06 19:44:55

Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai mobilizar uma força-tarefa para fiscalizar barragens de 142 usinas hidrelétricas até maio. Serão fiscalizadas usinas em 18 estados e no Distrito Federal. Após o fim dessa primeira etapa, o órgão vai continuar fiscalizando barragens de usinas com o objetivo de visitar, presencialmente, 355 unidades até o fim do ano.

O anúncio foi feito pela assessoria da Presidência da República e pelo Porta-Voz, Otávio do Rêgo Barros. Serão fiscalizadas barragens cuja área afetada no caso de um rompimento traga um dano potencialmente alto. "Serão 142 [barragens] inicialmente. Até o final do ano se alonga além de 300 barragens. É uma ação do Ministério das Minas e Energia e da Aneel", disse Rêgo Barros.

Em nota, o governo informou que o monitoramento realizado na usina termelétrica de Igarapé não constatou "deposição significativa de sedimentos no reservatório de captação". A usina fica a 53 quilômetros da barragem da Mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, que se rompeu.

Já a Usina Hidrelétrica de Retiro Baixo, no Rio Paraopeba, não apresentou alterações "no aspecto visual e na qualidade da água", nem na flora e fauna locais. A usina está localizada a 200 quilômetros (km) do local do rompimento da barragem.

Desde o rompimento da barragem, a operação da usina foi paralisada. A hidrelétrica de Retiro Baixo tem potência instalada de 82 Megawatts (MW) e está localizada entre os municípios mineiros de Curvelo e Pompeu, no baixo curso do Rio Paraopeba, afluente do Rio São Francisco.