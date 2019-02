Escola para população de rua pode unir turmas

11

2019-02-17

Isabella Sander

Uma proposta encaminhada pela Secretaria Municipal da Educação (Smed) à direção da Escola Municipal Porto Alegre (EPA), que tem como foco instruir a população de rua, gerou preocupação na comunidade escolar da instituição. A orientação do município é de que a escola aglutine as três turmas existentes de manhã, voltadas para o ensino referente aos Anos Iniciais (do 1º ao 5º ano), em uma só, com um único professor. A direção também vê com preocupação a não renovação, até o momento, das oficinas realizadas no contraturno.

O conselho da escola se manifestou de forma contrária às propostas da Smed. O Departamento Pedagógico da pasta realizará uma reunião junto à direção da instituição nas próximas semanas, a fim de sanar esse impasse, reunião esta que já foi feita em 16 das 56 escolas municipais de Ensino Fundamental de Porto Alegre. Ainda não há data definida para o encontro, porém, deve ocorrer antes do início do ano letivo, que está previsto para 13 de março.

Atualmente, a EPA divide o currículo voltado para o 1º ao 5º ano em três turmas - Totalidade Inicial 1, focada no que é instruído para alunos do 1º e do 2º ano; Totalidade Inicial 2, na qual é repassado o conteúdo previsto para o 3º até a metade do 4º ano; e Totalidade Inicial 3, cuja previsão é ensinar temas da metade do 4º até o final do 5º ano. As aulas são no modelo de Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Com a mudança, as três Totalidades Iniciais seriam reunidas em uma única turma, com um professor, que teria a tarefa de dar todos os conteúdos em um só ano letivo.

A direção da EPA calcula uma média de 15 estudantes em cada uma das turmas, o que deixa a turma unificada com cerca de 45 alunos. Já a Smed estima o número total de estudantes nas três turmas em até 22. "A EPA prevê turmas pequenas desde sua abertura, e não temos nem lugar para juntar as três turmas em uma sala, porque os espaços são pequenos", justifica o diretor da escola, Renato Farias dos Santos.

Segundo o diretor, além da falta de tempo para ensinar todos os conteúdos em um ano para pessoas com diferentes níveis de aprendizagem, a EPA tem especificidades que dificultam ainda mais a aglutinação das turmas. "Temos desde adolescentes com o nível regular de aprendizagem até estudantes com deficiências mentais ou dependentes químicos, e todos teriam que ser unidos em uma turma com um professor", ressalta. Esse tipo de aglutinação já ocorreu em outras escolas de modalidade EJA, mas, conforme Santos, as especificidades de uma instituição voltada para esse perfil de estudante impedem que a mudança seja instituída na EPA.

O diretor chama atenção também para a não confirmação, ainda, da renovação das oficinas oferecidas no contraturno das aulas. As oficinas permanentes envolvem aulas de cerâmica e de papel artesanal, nas quais são feitas capas de agendas e cadernos. Os artesanatos permitem geração de renda para os alunos. Além dessas oficinas, parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) viabilizam oficinas de fotografia, jardinagem, confecção de livros de poesia, entre outras atividades.

Na visão do diretor, para além da qualificação profissional e da geração de renda para os alunos, as oficinas ajudam os estudantes a se organizarem melhor e, com isso, a manejarem melhor seus horários e responsabilidades, conseguindo, depois, empregos formais. "Na aula de cerâmica, por exemplo, tu não sais de lá sem limpar a bancada que usaste. Talvez o aluno não vire um ceramista, já que não tem os equipamentos necessários para isso, mas se tornará uma pessoa mais organizada", avalia.