Trecho da Freeway será interditado para construção da Nova Ponte do Guaíba

O trecho da Freeway (BR-290) entre os quilômetros 94 e 95 ficará interditado durante os dias 8 e 10 e período de 15 e 17 de fevereiro. De acordo com a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Sul (Dnit-RS), a interdição é necessária para o lançamento das vigas Gerber que serão posicionadas sobre a via para a construção da Nova Ponte do Guaíba.

Durante a primeira etapa do transporte de vigas e montagem dos equipamentos, na sexta-feira (8), a partir das 17h, uma faixa da Freeway será fechada, no sentido Litoral-Porto Alegre. A partir da meia noite de sábado (9), a rodovia será fechada em ambos os sentidos no trecho. O bloqueio permanecerá total até às 14h de domingo (10).

Na segunda etapa, que começa na sexta-feira (15), o procedimento será o mesmo, com fechamento de uma faixa no sentido Litoral-Porto Alegre, a partir das 17h. A partir e a meia noite de sábado (16) o bloqueio total se estende até o domingo (17), às 14h.