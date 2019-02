MEC amplia vagas de Medicina em duas universidades gaúchas

11

2019-02-04 14:08:00

Para quem sonha em fazer Medicina, curso que costuma ser o mais disputado nos acessos ao Ensino Superior, duas universidades gaúchas terão aumento de vagas. A Universidade Feevale, com sede em Novo Hamburgo, terá mais 21 vagas, e a Unisinos, em São Leopoldo, mais 22 vagas para ingresso este ano.

O Ministério da Educação (MEC) aprovou, na semana passada, a ampliação na oferta dos dois cursos. A Feevale saiu de 60 para 81 vagas, e a Unisinos, de 65 para 87.

As novas vagas serão oferecidas em edital complementar, informou a Feevale. Em nota, o reitor Cleber Prodanov afirmou que o aumento no número de vagas demonstra o "reconhecimento da qualidade do curso", após avaliadores visitarem a universidade em 2018.

“Vamos poder atender, ainda mais, às demandas da região, e essa é a contribuição para a área da saúde no Rio Grande do Sul”, afirma Prodanov. Os dois cursos de Medicina foram autorizados em 2016

Na Feevale, a primeira turma ingressou no segundo semestre de 2017. Segundo o edital complementar, divulgado no site da instituição, as novas vagas serão preenchidas a partir da chamada de inscritos na seleção, que segue as notas no segue o Exame de Ensino Médio (Enem). Serão convocados 300 candidatos, até a classificação número 360, para comparecerem à primeira chamada de suplentes da matrícula. Confira detalhes neste link

As mensalidades vão de R$ 7.171,51 (1º ao 4º semestre), R$ 8.236,37 (5º ao 8º semestre) e R$ 10.518,22 (9º ao 12º semestre)

A Unisinos informou que vai chamar 65 estudantes no primeiro semestre e 22 no segundo. A partir de 2020, a distribuição muda para 44 e 43, respectivamente. Pelas regras do programa Mais Médicos, os estudantes ingressam e começaram a atuar nas comunidades.