Número de corpos identificados na tragédia de Brumadinho sobe para 107

2019-02-03 20:20:10

Subiu para 107 o número de corpos identificados na tragédia da Vale em Brumadinho MG), segundo o site da Vale, entre os 121 mortos já retirados da lama de rejeitos até o momento. Mais 226 pessoas ainda continuam desaparecidas.

As informações são do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, dez dias após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora.

A Vale não soube informar se haverá mais atualizações neste domingo, alegando que as informações dependem da Defesa Civil de Brumadinho.