Justiça nega habeas corpus para funcionários da Vale presos após tragédia de Brumadinho

11

668452

2019-02-03 18:32:57

Agência O Globo

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) negou neste domingo (03) os pedidos de habeas corpus apresentados pelas defesas dos engenheiros André Yassuda e Makoto Namba, funcionários da empresa alemã Tüv Süd. Responsáveis pelos laudos que atestaram a estabilidade da barragem da Vale que desmoronou em Brumadinho (MG), eles foram presos na terça-feira, em São Paulo, e transferidos para um presídio em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Ministério Público e a Polícia Civil investigam se houve fraude na emissão dos documentos que asseguravam que a estrutura era segura. Três funcionários da mineradora (Cesar Augusto Paulino Grandchamp, Ricardo de Oliveira e Rodrigo Artur Gomes de Melo) também foram presos e tiveram os pedidos de liberdade negados pela Justiça anteontem.

As decisões afirmam que não há ilegalidade nas prisões temporárias e o prazo estipulado para as detenções dos cinco investigados é de 30 dias. Em nota enviada ao G1, a Tüv Süd informou que lamenta o rompimento da barragem e que fez duas avaliações da barragem a pedido da Vale: uma revisão periódica da segurança da barragem (junho de 2018) e uma inspeção regular (setembro de 2018).

De acordo com o balanço mais recente da Defesa Civil de Minas, 121 pessoas morreram na tragédia, das quais 107 foram identificadas. Ainda há 212 desaparecidos. Equipes do Ibama que realizam expedições no Rio Paraopeba encontraram três corpos às margens do rio desde quinta-feira.

Os agentes do órgão ambiental estão no local para fazer uma avaliação sobre os impactos na fauna e na flora provocados pelo avanço da lama de rejeitos de minério.

O governo de Minas já recomendou aos moradores que não usem a água do Paraopeba para consumo, em função da contaminação.