2019-02-03 12:30:00

Acidentes com águas-vivas no litoral gaúcho em 2019 superam registros do ano passado

Os banhistas precisam ter cuidado redobrado no litoral gaúcho. O Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul (CIT) informou que é necessário ficar alerta com a presença de animais marinhos como águas-vivas (ou mães-d'água) e caravelas. O contato com esses animais podem causar dor intensa, ardência, lesões e bolhas na pele.

As primeiras semanas de 2019 já superaram os números do ano passado de acidentes com águas-vivas. Somente em janeiro, foram notificados mais ocorrências desse tipo do que em todo o ano passado. Até 30 de janeiro já eram 98 registros, ante 69 de 2018, de acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

As praias que mais registraram episódios de acidentes com os animais em 2019 foram em Imbé (64 registros) e Arroio do Sal (25), seguido de Torres (7), Capão da Canoa (1) e Rio Grande (1).

Para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul utilizam, desde 2015, uma bandeira específica para sinalizar aos banhistas a presença de águas-vivas nas praias gaúchas. Uma bandeira com cor lilás é colocada à beira-mar quando os profissionais identificam a presença dos animais na água.

Caso ocorra esse tipo de acidente, a orientação é lavar o local com água do mar e fazer compressas com vinagre. Água doce e areia não devem ser utilizadas. Além disso O CIT oferece orientações no plantão 24 horas (inclusive feriados, sábados e domingos) pelo telefone 0800-721-3000