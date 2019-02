Vale anuncia composição de comitê independente de apuração para Brumadinho

11

668401

2019-02-01 21:13:00

A Vale anunciou nesta sexta-feira (01) o a composição completa do comitê independente que atuará na apuração das causas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). A mineradora já havia divulgado que a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Ellen Gracie, será a coordenadora do grupo.

Foram nomeados ainda o engenheiro geotécnico Jean-Pierre Paul Rémy; o sócio líder da área forense da consultoria EY, Jose Francisco Compagno; a conselheira independente da Vale, Isabella Saboya de Albuquerque; e o membro suplente do colegiado da Vale, Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho. Para o comitê de apoio e reparação, foi escolhido o ex-presidente da Comissão de Valores Mobliários (CVM), Leonardo Pereira.