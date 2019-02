11

668355

2019-02-02 13:24:00

OAB/RS solicita dispensa do uso de terno e gravata no verão

Com os termômetros passando dos 35°C nos últimos dias em todo o Estado, a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS) solicitou, na última quarta-feira (30) por meio de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), Tribunal Federal da 4° Região (TRF4) e Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), a dispensa do uso obrigatório de terno e gravata nas dependências dos Tribunais, dos Foros da Capital e do Interior, inclusive quando houver sustentações orais.

No ofício, a OAB gaúcha reforçou que, em anos anteriores, diante das altas temperaturas semelhantes às atuais, foi solicitado ao TRT4 o mesmo argumento, e a instituição acolheu o pedido.

Em nota no site da Ordem, o presidente em exercício da OAB/RS, Jorge Luiz Fara, salientou que “tal medida é totalmente relevante, pois isso não é uma benesse, mas sim uma necessidade que protegerá a saúde dos advogados que trajam uma vestimenta que não é compatível com a temperatura atual, e que precisam andar na rua de terno com esse sol e com um calor que chega a uma sensação térmica que ultrapassa os 40°”.