Chuva causa transtornos no trânsito em Porto Alegre

Agentes da EPTC tiveram que ser deslocados à Av. Assis Brasil com a Av. Sertório devido ao caos causado pelo mal funcionamento de semáforos no local EPTC/Divulgação/JC

Após o intenso calor enfrentado pelos porto-alegrenses nos últimos dias, com temperaturas que ultrapassaram os 35ºC, fortes pancadas de chuva caíram durante a tarde na Capital, provocando problemas no trânsito.

Semáforos fora de operação causaram desordem no cruzamento da Av. Assis Brasil com a Av. Sertório, na zona norte. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) foram deslocados ao local para orientar os motoristas. Também na Av. Assis Brasil, foi constatado acúmulo de água nas esquinas com a Av. Gen. Emílio Lúcio Esteves e com a Rua Luzitana, com bloqueio parcial.

De acordo com a EPTC, há acúmulo de água também: na Av. Benjamin Constant com a Rua Dom Pedro II; na Rua Eng. Luiz Englert, ao lado da reitoria da UFRGS, com bloqueio parcial; na Av. Sertório com a Rua Joaquim Silveira (bloqueio parcial); na Av. Ceará x com a Av. Assis Brasil (bloqueio parcial) e na Av. Protásio Alves com a Av. Antônio de Carvalho (bloqueio parcial).