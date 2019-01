Chuvas não aliviam calorão e máximas podem bater recordes no RS

11

667977

2019-01-30 18:16:00

Pelo que apontam os institutos de meteorologia, o mês de janeiro vai se despedir dos gaúchos com um calorão de rachar. Está prevista para esta quinta-feira (31) a chegada de uma frente fria, trazendo chuvas em especial para as regiões Sul, Leste e Centro do Estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de pancadas em todas as regiões, e não está descartada a ocorrência de rajadas e até queda de granizo em áreas isoladas. Nada disso significa, porém, que a sensação de fornalha vá desaparecer.

De acordo com o Inmet, os gaúchos podem encarar máximas de até 40 graus entre hoje e sexta-feira. É possível que as máximas de hoje superem as ocorridas no dia 2 de janeiro, quando o Inmet registrou 39,7 graus em Pelotas. Na Capital, o cenário é mais ou menos o mesmo: céu nublado, pancadas de chuva e máximas em torno dos 38 graus. Quem espera por dias menos escaldantes precisará aguentar até sábado, quando a temperatura deve, finalmente, começar a cair.

A quarta-feira (30) foi outro dia de sufoco em todo o território gaúcho. A máxima, segundo o Inmet, foi de 39,3 graus em Tramandaí. Chuvas ocorreram em especial no Sul e na Campanha, além de precipitação isolada em várias regiões, mas sem força para deixar a tarde menos opressiva. Porto Alegre teve calor acima da média desde o amanhecer, com termômetros indo dos 26,1 até os 38,1 graus. Ainda na parte da manhã, a sensação já era sufocante, com calor acima dos 35 graus registrado antes mesmo do meio-dia.