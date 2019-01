Imed abre 750 vagas no ProUni para o campus de Porto Alegre

11

2019-01-30 12:12:17

Há três anos com atividades em Porto Alegre, a Imed oferta nesta edição do ProUni, 750 bolsas de estudo para o campus localizado na capital gaúcha. As vagas são para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Civil, Odontologia e Psicologia. As inscrições no programa começam nesta quinta-feira (31).

Poderão concorrer às bolsas os candidatos que tiverem alcançado no mínimo 450 pontos na média no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018 e não tiverem zero a redação.

São 200 vagas para o curso de Arquitetura e Urbanismo (100/matutino e 100/noturno), 70 para Direito (noturno), 200 para Engenharia Civil (100/matutino e 100/noturno), 80 para Odontologia (turno integral) e outras 200 para Psicologia (100/matutino e 100/noturno).

Para receber os alunos no ano letivo de 2019, a instituição está realizando reformas estruturais nos meses de janeiro e fevereiro. O auditório teve capacidade ampliada de 70 para 150 lugares, sete salas de aula estão sendo construídas e um espaço de coworking próximo à cantina e à área verde que fica nos fundos do campus também.

"Queremos seguir trazendo conforto, acolhimento e interação para os alunos. Esses espaços são uma extensão do trabalho e da casa dos nossos estudantes", afirmou em nota o diretor acadêmico do campus Porto Alegre, Marc Deitos.

As inscrições para o ProUni vão até o dia 3 de fevereiro. O resultado da primeira chamada sai no dia 6 e os selecionados tem até o dia 14 de fevereiro para comprovar as informações.