11

667720

2019-01-29 23:07:36

Mesmo com chuva, calor se intensifica nos próximos dias no Rio Grande do Sul

Se alguém pensava que o calor não poderia ficar pior no Rio Grande do Sul, é bom estar preparado para o que vem pela frente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Estado terá temperatura de 40 graus pelo menos até sexta-feira.

Durante este período, a previsão é de instabilidade - já registada ontem em diversas cidades. No entanto, as chuvas não serão suficientes para amenizar o abafamento. Somente no sábado é que os termômetros caem um pouco, com máxima de 34 graus. Até lá, a mínima varia entre 18 e 20 graus.

Em Porto Alegre, segundo o Inmet, a temperatura chega a 39 graus hoje e a 40 amanhã. Na sexta-feira, a situação começa a melhorar, com máxima prevista de 35 graus. No sábado, cai mais um pouco, ficando em 32. A Capital deve ter pancadas de chuvas e trovoadas diariamente, com o tempo firmando novamente no domingo.

Ontem, o calorão já provocou temporais em áreas isoladas. Em Campo Bom, na Região Metropolitana, um vendaval causou estragos nas instalações do clube XV de Novembro, destelhando a área das piscinas. Em Farroupilha, na Serra, houve queda de granizo.

Conforme o Inmet, as temperaturas extremas de ontem no Estado foram em São José dos Ausentes (mínima de 17,7 graus) e Campo Bom (máxima de 39,1). Em Porto Alegre, as marcas oscilaram entre 26,1 e 36,7 graus.