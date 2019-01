Carteira Internacional de Vacinação poderá ser obtida por meio digital

11

2019-01-29

O Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia poderá ser obtido por meio digital. O documento, indispensável para se ingressar em pelo menos 100 países, pode ser solicitado depois de a pessoa ser vacinada num posto do Sistema Único de Saúde ou numa clínica credenciada. Uma vez imunizada, a pessoa interessada pode se cadastrar e enviar uma solicitação para o site Portal de Serviços. Aprovado o pedido pela Anvisa, o cartão é enviado num prazo de até cinco dias para que o viajante possa imprimi-lo.

A mudança é fruto de uma parceria entre a Anvisa e a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. De acordo com a Anvisa, uma das comprovações mais solicitadas é de imunização contra a febre amarela. Países como a Austrália e Tailândia somente permitem a entrada com o documento.

"Será extremamente útil, vai facilitar muito a vida do viajante", afirmou o diretor-presidente da Anvisa, William Dib. Antes da ferramenta digital, o cidadão precisava comparecer a uma unidade credenciada, o que poderia exigir grandes deslocamentos. O Brasil é o primeiro País a oferecer um serviço online, que é gratuito.

O secretário geral de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Webel, afirmou que esse é o primeiro de uma série de serviços públicos que poderá ser feito de forma digital, o que pode trazer mais efetividade.