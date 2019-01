Projeto para a rodoviária de Porto Alegre será entregue em fevereiro

11

2019-01-29 22:54:05

Isabella Sander

Depois de sofrer atraso, a consultoria contratada para fazer uma análise das três propostas para a Estação Rodoviária de Porto Alegre está prestes a ser concluída. O prazo inicial de entrega do estudo pela empresa KPMG, previsto para dezembro, foi prorrogado até o final de fevereiro de 2019. A elaboração do edital de licitação depende do resultado dessa análise para ocorrer. Se a entrega acontecer, de fato, até o final de fevereiro, o certame deve ser publicado entre o final do primeiro semestre e o início do segundo.

Além de analisar três propostas de melhorias e funcionamento da rodoviária da Capital, a KPMG também entregará consultorias para a operação de três estradas estaduais e do zoológico de Sapucaia do Sul. Ainda há poucos detalhes divulgados acerca do projeto para a rodoviária, mas uma das garantias é a de que ela não será transferida para outro endereço, se mantendo no Centro da cidade.

A KPMG foi contratada para analisar a viabilidade dessas propostas e criar uma que integre as três, escolher uma das três ou mesmo adicionar outros pontos que acredite ser necessário para o ideal funcionamento da estrutura. Apresentaram propostas as empresas Sinart, Socicam e Veppo, atual administradora da rodoviária. A vencedora da licitação venderá bilhetes no espaço durante 25 anos e, nesse período, precisará fazer melhorias no prédio do terminal, construído há quase 50 anos.

As propostas preveem instalação de escadas rolantes e catracas para acesso à área de embarque, que será exclusiva para pessoas com passagens já compradas. Outras possibilidades são a separação de áreas de embarque e desembarque, colocação de cobertura no local de embarque nos táxis, redistribuição das lojas, qualificação da fachada e criação de recuo para carros em frente à rodoviária.

A Veppo administra a venda de passagens há 77 anos e, há quase 20, opera com licitação vencida. Desde 2014, o Tribunal de Contas do Estado aponta irregularidades no contrato com a empresa e pressiona o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) para regularizar o serviço. A nova gestão estadual transferiu a responsabilidade pela elaboração da licitação do Daer para a Secretaria Estadual de Governança e Gestão Estratégica.