2019-01-28 19:18:00

Parlamentares do PT dizem que pedirão CPMI sobre mineração

Parlamentares do PT afirmaram na noite desta segunda-feira, 28, que vão pedir uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI), que envolve Senado e Câmara dos Deputados, sobre a mineração. Um grupo de quatro parlamentares, que inclui a presidente do partido, Gleisi Hoffman , esteve em Brumadinho hoje e visitou Córrego do Feijão.

Eleito para o primeiro mandato Federal, Rogério Correia, disse que a tentatIva de instalar a CPI será feita já na primeira semana da nova legislatura, que começa em 1º de fevereiro. segundo ele, é necessário investigar as práticas exploratórias da Vale.

Para a deputada estadual Beatriz Cerqueira, a investigação precisa levantar a atuação dos órgãos fiscalizadores. Segundo ela, o enxugamento do Estado, bandeira do Partido Novo, que assumiu esse ano o governo mineiro, após 16 anos de governos tucanos e quatro de administração petista, prejudica a fiscalização. "Precisamos ver como é feita a fiscalização, que tipo de mineração, antiga, estamos praticando", disse.