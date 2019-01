Gaúchos vão pagar mais para fazer carteira de motorista

11

667499

2019-01-28 18:27:00

Reajuste ficou próximo à inflação e é aplicado para nava CNH, renovação e registro do veículo Douglas Mafra/DetranRS/Divulgação/JC

Quem quiser gastar menos para fazer ou renovar a carteira de motorista no Rio Grande do Sul precisa se apressar. As taxas para confeccionar o documento vão subir na próxima sexta-feira (1º de fevereiro). O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) publicou nesta segunda-feira (28) a tabela com os novos valores.

Segundo o Detran-RS, o reajuste segue a variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF) do Estado e ficou em média em 3,8608%, levemente acima do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do governo federal, que ficou em 3,75% em 12 meses, até dezembro passado.

Para quem fará o documento pela primeira vez na categoria B, que é a mais geral de motoristas de veículos e que não entram na A, de motos, o valor total passará a R$ 2.270,76, R$ 84,10 a mais que o custo que ainda vigora, de R$ 2.186,66. O maior peso é das aulas exigidas para a habilitação. O valor que é de R$ 1.895,18 salta a R$ 1.968,04, elevação de R$ 72,86. Além disso, há ainda as taxas de emissão do documento e exames.

Para a categoria A, o valor passa de R$ 1.878,11 para R$ 1.950,51. Outra categoria, a AB, sai de R$ 3.474,74 para R$ 3.608,54. Nas categorias C, D ou E, que abrangem cargas e transporte de passageiros, a confecção cobrindo taxas e aulas, passa de R$ 2.209,95 para R$ 2.295,04.

A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passa de R$ 215,59, em 2018 e até agora, para R$ 223,91. Os valores podem variar de acordo com o perfil de uso da CNH, como para atividade remunerada, que passa de R$ 283,78 a R$ 294,73 devido ao teste psicológico.

Outra conta que vai aumentar é a de expedição do documento do veiculo, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Para unidades com até 15 anos a taxa sobe de R$ 84,17 a R$ 87,42. Para veículos acima de 15 anos, a despesa passa de R$ 59,29 a R$ 61,58.

Confira os novos valores por categoria:

Valores entram em vigor no dia 1º de fevereiro

A: R$ 1.878,11 para R$ 1.950,51 (R$ 302,72 de taxas e R$ 1.647,79 aulas)

B: R$ 2.186,66 para R$ 2.270,76 (R$ 302,72 de taxas e R$ 1.968,04 aulas)

AB: R$ 3.474,74 para R$ 3.608,54 (R$ 369,81 de taxas e R$ 3.238,73 aulas)

C, D ou E: R$ 2.209,95 para R$ 2.295,04 (R$ 264,15 de taxas e R$ 2.030,89 aulas)

Renovação: CNH normal R$ 215,59 para R$ 223,91, e CNH com atividade remunerada, R$ 283,78 a R$ 294,73

CRLV: veículo até 15 anos (R$ 84,17 a R$ 87,42), acima de 15 anos (R$ 59,29 a R$ 61,58)

Confira as diferenças entre as categorias de CNH:

A. Condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral (motos).

B. Condutor de veículo motorizado não abrangido pela categoria A, com peso bruto total inferior a 3.500 quilos e lotação máxima de oito lugares, além do motorista (automóveis).

C. Condutor de veículo motorizado usado para transporte de carga, com peso bruto superior a 3.500 quilos (como caminhões).

D. Condutor de veículo motorizado usado no transporte de passageiros, com lotação superior a oito lugares além do motorista (ônibus e vans, por exemplo).

E. Condutor de combinação de veículos em que a unidade conduzida se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada ou rebocada tenha peso bruto de 6 mil quilos ou mais; ou cuja lotação seja superior a oito lugares; ou, ainda, que seja enquadrado na categoria trailer.