Idade mínima para isenção de passagem de idoso sobe para 65 anos em Porto Alegre

Entrou em vigor nesta segunda-feira (28) a nova regra de isenção da tarifa de ônibus para idosos em Porto Alegre. Após aprovação na Câmara de Vereadores em dezembro do ano passado, a prefeitura publicou no Diário Oficial a revogação da lei que previa a isenção para pessoas a partir dos 60 anos. Com a alteração, a idade mínima para obter o benefício passou para 65 anos.