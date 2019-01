Prefeitura de Porto Alegre arrecada doações para Brumadinho

11

2019-01-26 14:59:48

A prefeitura de Porto Alegre iniciou neste sábado (26) a arrecadação de donativos para ajudar os moradores de Brumadinho, em Minas Gerais. A cidade foi atingida nessa sexta-feira pelo rompimento de uma barragem da Vale . Cerca de 300 pessoas estão desaparecidas e dez mortes já foram confirmadas.

As doações estão sendo recolhidas no Tesourinha (avenida Érico Versíssimo, s/n) e ocorrem neste sábado, das 15h e 19h, e no domingo, das 9h às 21h. Também há pontos de coleta no Gasômetro, Anfiteatro Pôr-do-sol e Marina, junto às tendas da Niantic, das 10h às 18h. O foco para as doações é água, alimentos não perecíveis e material de higiene.

Uma transportadora levará gratuitamente a arrecadação até Minas Gerais. A prefeitura não arcará com nenhum custo. Nas redes sociais, a prefeitura pede a colaboração dos porto-alegrenses para doações através da hashtag "POAComBrumadinho.