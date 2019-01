Médica do trabalho é 1º vítima confirmada de rompimento da barragem da Vale

A médica do trabalho Marcelle Porto Cangussu, foi a primeira vítima fatal confirmada da tragédia do rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais. Pelo menos nove mortes já foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros . Segundo estimativas, 300 pessoas estão desaparecidas e 189 já foram resgatadas.