Fepam aponta 22 pontos impróprios para banho no Estado

11

667245

2019-01-25 18:11:29

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) informou nesta sexta-feira (25) que o Rio Grande do Sul possui 22 pontos impróprios para banho. Os pontos ficam em Alegrete, Barra do Ribeiro, Cacequi, Cachoeira do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguari, Manoel Viana, Pelotas, Restinga Seca, Rio Pardo, Rosário do Sul, Santa Maria, São Francisco de Assis, São Vicente do Sul e Tapes. A informação foi divulgada no sétimo relatório de balneabilidade das praias, realizado pela Fepam. Na semana passada, a fundação havia contabilizado 24 locais.

O município que mais apresentou locais impróprios foi Pelotas, com seis pontos. Estão sem condições de banho na Praia do Laranjal: Santo Antônio - Rua Bagé e Santo Antônio –, Avenida Rio Grande do Sul, Balneário dos Prazeres, Colônia Z-3, Balneário Valverde – Pontal da Barra e Valverde – e Aki Pizza.

Os demais pontos impróprios para banho são: balneário Caverá, no rio Ibirapuitã, em Alegrete; Praia Recanto das Mulatas, no Lago Guaíba, em Barra do Ribeiro; Balneário Rainha do Sol, no rio Ibicuí, em Manoel Viana; Balneário Passo do Umbú, no rio Ibicuí, em São Vicente do Sul; Balneário Fernando Schilling, no rio Jaguari, no município de Jaguari; Balneário da Jacaquá, no rio Ibicuí, no município de São Francisco de Assis; Balneário Passo do Verde, no rio Vacacaí, em Santa Maria; e dois pontos da Lagoa dos Patos, em Tapes – o Balneário Rebelo e a Praia do Pinvest.

Devido às cheias de alguns rios não foi possível coletar as amostras de água em sete pontos monitorados que foram incluídos na relação de locais impróprios por precaução. São eles: dois pontos do rio Santa Maria, na praia das Areias Brancas, em Rosário do Sul; dois pontos no Balneário São Simão, em Cacequi; dois pontos do rio Ibicuí, no Passo do Silvestre, em Itaqui e na praia Passo Real, em Dom Pedrito; dois pontos do rio Jacuí, na praia Nova, em Cachoeira do Sul, e no Balneário Santa Vitória, em Rio Pardo; e o Balneários das Tunas, no rio Vacacaí, em Restinga Seca.

Neste ano, o Projeto Balneabilidade monitora, durante 16 semanas, 94 pontos em 44 municípios do Litoral Norte, Médio e Sul, Lagoa dos Patos e das Regiões Hidrográficas do Guaíba e do Uruguai. As coletas e análises são feitas pela Fepam, Corsan e Sanep. Os resultados das análises da qualidade da água são divulgados sempre às sextas-feiras, até 1 de março. As análises medem as condições bacteriológicas nas praias e balneários por meio da presença de contaminação fecal e de cianobactérias - que podem causar intoxicações.