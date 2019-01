Aeromóvel terá serviço suspenso neste sábado para trabalho de manutenção

11

A linha do aeromóvel de Porto Alegre que conecta o Trensurb ao Aeroporto Internacional Salgado Filho estará fora de operação neste sábado (26). O motivo da paralisação é um trabalho de manutenção planejada no sistema de propulsão do aeromóvel.

A alternativa para o deslocamento dos usuários do metrô entre o Terminal 1 do Salgado Filho e a Estação Aeroporto da Trensurb é utilizar o ônibus gratuito que faz o transporte entre terminais e a passarela que conecta a estação ao Terminal 2.