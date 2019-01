Hospital Mãe de Deus vai investir R$ 144 milhões em expansão em Porto Alegre

11

666959

2019-01-24 12:30:00

Isabella Sander

Os próximos anos serão de muitas mudanças no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, que anunciou investimento de R$ 144 milhões em expansão. A expectativa da superintendência da instituição e da mantenedora, Associação Educadora São Carlos (Aesc), é de aumento de 30% na capacidade de atendimento em cinco anos, passando de 380 para 500 leitos.

Serão construídos quatro novos prédios e ampliada e modernizada a estrutura atual. A expansão deve gerar mil novos empregos diretos. Com conclusão prevista para 2024, a obra é dividida em quatro módulos, a serem executados um de cada vez, começando no final de 2019. O trabalho é pensado para ser realizado sem a necessidade de interrupção de nenhum atendimento no hospital. O projeto será apresentado à prefeitura, para a busca das licenças cabíveis, nos próximos dias.

A área do Mãe de Deus será ampliada em 34 mil metros quadrados, abrangendo quase todo o quadrilátero entre rua José de Alencar, na avenida Praia de Belas, rua Grão Pará e rua Costa, no bairro Menino Deus. Entre os prédios, será criado um jardim interno, para facilitar a circulação de uma unidade para outra.

O primeiro módulo, que envolve a construção de dois edifícios, deve ser finalizado até o final de 2021. Esta será a fase mais longa, uma vez que, nela, serão erguidos um prédio de oito andares, rente à José de Alencar, e outro de quatro andares, rente à Praia de Belas. Será feito, nesse módulo, um lobby social do hospital, uma unidade de pronto-atendimento e emergência, um serviço de oncologia, um edifício hospitalar e de internação geral, um hospital dia, uma unidade materno-infantil e uma UTI Neonatal.

O Centro de Oncologia e Radioterapia (COR) do Mãe de Deus, que hoje opera na rua Orfanotrófio, bairro Medianeira, será transferido para o complexo hospitalar. “O tratamento do câncer, hoje, é multidisciplinar, então demanda integração. Por isso, o COR precisa ser integrado no complexo”, explica o superintendente executivo do hospital, Fábio Fraga. A UTI Neonatal terá 20 novos leitos. No total, o módulo 1 prevê a criação de 105 novas vagas de internação e 20 vagas de hospital dia, para quem, por exemplo, fará um procedimento, mas não precisará passar a noite no estabelecimento. O prédio de oito andares terá ainda, no topo, um heliponto, para receber helicópteros em caso de necessidade.

No segundo módulo, será erguido um novo edifício para o Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, com serviços de imagem, nefrologia, endoscopia e cardiologia. A unidade ficará virada para a Grão Pará.

O módulo 3 envolve a construção de um anexo para o novo bloco cirúrgico da instituição e as novas UTIs. As UTIs terão 60 novos leitos, com box semiprivativos e espaço para acomodação de um acompanhante. Além da construção de um prédio, também será reformada uma área de 7 mil metros quadrados. O centro cirúrgico contará com 18 salas, nas quais haverá 40 leitos no total.

No quarto e último módulo, os prédios mais antigos do hospital serão reformados e serão, ainda, construídos mais 575 metros quadrados. As unidades serão usadas para internações em geral. Em um dos prédios ficarão 119 quartos e, em outro, 112 quartos. Cada quarto tem potencial para ter uma ou duas vagas. Além da parte interna, a fachada também será revitalizada.

O Mãe de Deus completa, em 2019, 40 anos de existência. Para o superintendente geral da Aesc, Fernando Barreto, o desafio atual é modernizar a instituição. “Temos gargalos históricos no atendimento, então fizemos um exercício de pensar em qual seria o hospital do futuro. Nossa conclusão foi que precisamos garantir um melhor serviço, com novas tecnologias, mas com um custo acessível”, pontua. Para tanto, a ampliação foi pensada sem “luxos”, mas focando na eficiência, no conforto e no bom aproveitamento dos espaços.