Polícia investiga suspeita de corrupção no Procon de Porto Alegre

11

666734

2019-01-23 09:43:00

A Polícia Civil cumpriu na manhã desta quarta-feira (23) cinco mandados de busca e apreensão em investigação chamada de Operação Consumo Próprio, que apura suspeita de associação criminosa e corrupção ativa de servidores do Serviço de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o Procon Porto Alegre (Procon-POA).

As buscas foram realizadas em Porto Alegre, Canoas e Viamão. De acordo com a Polícia Civil, o pagamento de propina e as irregularidades envolvem o setor jurídico do órgão. A operação é comandada pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública e Ordem Tributária (Deat/Deic).

No Twitter, a Polícia informa que os crimes envolveriam irregularidades em Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), que são realizados para resolver problemas entre empresas e consumidores.