11

666621

2019-01-22 16:38:11

No primeiro dia de inscrições, site do Sisu apresenta lentidão

Quem tenta entrar no site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nesta terça-feira (22), primeiro dia de inscrições, está enfrentando dificuldades. Em alguns momentos, o site nem sequer carrega.

O Ministério da Educação reconheceu o problema e afirmou que o Sisu "registrou uma lentidão na manhã desse primeiro dia de inscrições devido ao grande número de acessos", mas que o "sistema está em processo de normalização até o final do dia". De acordo com a pasta, até 12h foram realizadas 441.157 inscrições. Até o momento, está mantido que o prazo final para as inscrições vai até as 23h59 da sexta-feira (25), pelo horário Brasília.

O processo seletivo, aplicado desde 2010, é o mecanismo utilizado por universidades públicas para oferecer vagas a estudantes que realizaram o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Além de ter feito a edição de 2018 do exame, os candidatos precisam ter alcançado nota superior a zero na prova de Redação. Para a edição do primeiro semestre de 2019, serão ofertadas 235.476 vagas em 129 instituições de ensino superior de todo o País. Saiba aqui tudo sobre o cronograma e inscrições do Sisu 2019.