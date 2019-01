11

Desabrigados pela chuva caem para menos de mil no Rio Grande do Sul

Com a mesma velocidade que o vento e a chuva destruíram e inundaram casas na Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul, as famílias desabrigadas têm voltado para suas casas. Após três dias sem a ocorrências de chuvas na região, o número de pessoas fora de suas residências caiu para 913, segundo a Defesa Civil do Estado, com 402 desabrigados e 511 desalojados. O último levantamento, divulgado no fim da tarde da segunda-feira (21) apontava para 6.531

A atualização da Defesa Civil, divulgada às 11h, também mostra que o número de afetados com danos menores em residências chegou a zero. Dos 27 municípios afetados pelas chuvas, 18 seguem em situação de emergência.

Ainda nesta terça-feira (22), o órgão enviará aos municípios de Rosário do Sul, Manoel Viana, Alegrete e Quaraí 280 cestas básicas, 2.395 peças de roupas e 30 colchões.

As bacias de Ibicuí, Santa Maria e Baixo Jacuí seguem em condição de alerta, enquanto as bacias de Vacacaí - Vacacaí Mirim e Camaquã mantém condição de atenção.

O chefe da Casa Militar, coronel Julio Cesar Rocha, e o subchefe da Defesa Civil, tenente coronel Rodrigo Dutra, viajaram a Brasília para buscar auxílio aos municípios afetados pelas chuvas. Durante uma reunião interministerial para socorrer municípios gaúchos atingidos pelas enxurradas, realizada durante a tarde, estiveram presentes o Chefe da Casa Civil, o gaúcho Onyx Lorenzoni parlamentares, prefeitos e lideranças da área de produção.

A reunião serviu para acelerar o apoio do governo federal aos municípios atingidos pelas enxurradas, principalmente, na Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul. Além dos problemas na agricultura, as enchentes destruíram casas em diversos municípios do Estado. Na ocasião, os municípios elencaram as inúmeras perdas sofridas e os impactos econômicos.