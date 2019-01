Museu de Ciências e Tecnologia da Pucrs fecha por um mês para obras

11

O Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) fechará as portas a partir desta segunda-feira (21) até o dia 20 de fevereiro para a realização de obras. Em nota, a Pucrs informa que, além de realizar melhorias estruturais, como a climatização e iluminação do prédio, o museu se prepara para novas atividades.

Uma das novidades deverá ser a exposição Matéria e Energia, que contará com experimentos interativos e peças da coleção de Mineralogia do museu. A nova mostra é alusiva ao Ano Internacional da Tabela Periódica, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para estimular a difusão de informações sobre o tema. A pirâmide do museu também ganhará novo revestimento.