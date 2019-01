Defesa Civil gaúcha e municípios fazem reunião; número de mortos por chuvas vai a quatro

11

2019-01-21 16:34:00

Governador Eduardo Leite garantiu o comprometimento do Estado com os município atingidos DEFESA CIVIL RS/DIVULGAÇÃO/JC

Atualizada às 17h15min.

A chuvas constantes que vêm atingindo o Rio Grande do Sul desde o início de janeiro seguem causando vítimas. No fim de semana, um homem de 48 anos foi morto, na cidade de Quaraí, quando tentava atravessar uma ponte sobre o rio Quaraí e caiu nas águas. Com isso, sobe para quatro o número de vítimas em todo o Estado (outras duas pessoas foram mortas em Alegrete e uma em Santana da Boa Vista).

Na tarde desta segunda, a Defesa Civil do Estado recebeu representantes dos municípios da Fronteira-Oeste. Na ocasião, conforme o órgão, o governador Eduardo Leite garantiu o comprometimento do Estado com os município atingidos. A reunião ocorre antes da viagem de uma comitiva de prefeitos gaúchos, que irão a Brasília nesta terça-feira buscar a liberação de verbas para recuperação das cidades.

Até o final desta tarde, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil, foram contabilizadas 10.041 pessoas afetadas. O número de municípios atingidos também subiu para 27, a partir dos eventos registrados Cachoeira do Sul e Camaquã, que registram inundações. O aumento de atingidos foi puxado pelos casos de afetados com danos menores a residências, que passou de 1.883, no sábado (18), para 3.510.

Já a quantidade de pessoas que voltaram para suas casas subiu - com o número de desabrigados indo de 1.608 no fim de semana para 1.451 e de desalojados caindo de 5.759 para 5.080. Os desabrigados de Alegrete e Rosário do Sul estão retornando para suas residências com o auxílio do Exército Brasileiro.

A Defesa Civil do Estado organiza o envio de mais dois lotes de ajuda humanitária para municípios da Fronteira-Oeste e da região Sul do Estado nesta segunda-feira.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) cessou o alerta hidrológico para o Rio Grande do Sul, informando que o nível hidrométrico dos rios, córregos e canais deve normalizar. Porém, os reflexos da onda de cheia poderão ser sentidos pelos próximos quatro dias na Fronteira-Oeste, especialmente no rio Uruguai.