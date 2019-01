Incêndio em poste deixa moradores do bairro Petrópolis sem luz em Porto Alegre

11

666344

2019-01-21 09:19:00

Um incêndio em um poste de luz e cabos de telefonia, no cruzamento das ruas Vicente da Fontoura e Felipe de Oliveira, causou problemas aos moradores do bairro Petrópolis na manhã desta segunda-feira (21). O fogo teria iniciado por volta das 6h em uma caixa de fios de telefone e se espalhado pelos cabeamentos. A energia foi desligada para a realização dos reparos.

Equipes da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) trabalham no local para restaurar os fios, que ficaram caídos no meio da rua. Com o desligamento da rede elétrica para a execução dos trabalhos, 142 pontos ficaram sem luz, segundo a distribuidora. Os semáforos ficaram fora de operação e o trânsito no local precisou ser bloqueado no trecho, sendo desviado para ruas próximas.

Moradores do bairro acreditam que as chamas teriam sido motivadas por um furto de cabos. A CEEE, no entanto, ainda investiga as causas do incêndio.